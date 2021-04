Un test antigenico, rapido o molecolare per partecipare al concorso di ammissione al corso triennale di formazione in Medicina generale della Regione Puglia. E’ quanto disposto in una circolare della Regione, all’interno della quale viene specificato che, per partecipare al concorso, sarà necessario dimostrare di essere negativi al Covid-19, presentando un referto effettuato almeno 48 ore prima. Il concorso pubblico inizierà, a Bari, in Fiera del Levante, il 28 aprile alle 12.

I candidati sono stati suddivisi in gruppi per evitare assembramenti. In totale sono 4 le commissioni esaminatrici e 100 i posti disponibili e 960 i candidati. “Per assicurare il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’Emergenza epidemiologica, sarà consentito l’accesso all’area concorsuale solo ai candidati in possesso di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova di esame” – si legge nell’avviso pubblicato dalla Regione.

