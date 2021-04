In Italia sono oltre 3 milioni le persone guarite dal Covid19. È quanto si apprende dai dati del ministero della Salute che riporta anche il raggiungimento della soglia di 3,5 milioni per gli italiani che, invece, sono stati già vaccinati con entrambe le dosi. Ad aver ricevuto solo la prima, invece, sono quasi 8 milioni.

Numeri che aprono uno spiraglio di positività in un momento di incertezza dato dal nuovo rinvio della consegna di AstraZeneca e dalla generale scarsità di dosi vaccinali previste per il mese di aprile, nonostante la nuova maxi-consegna di Pfizer prevista per oggi alle Regioni d’Italia.

Sempre secondo il database del ministero della Salute, in Italia, ad oggi è stato somministrato il 54% delle dosi di AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), mentre per il vaccino Moderna la percentuale scende al 50% (658.403 su 1.328.200). In testa ancora Pfizer che registra, invece, una percentuale di somministrazione del 96%, (8.375.625 su 8.709.480). In totale in Italia su 14.136.480 dosi dei tre vaccini arrivate ne sono state somministrate 11.252.066, circa l’80%.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.