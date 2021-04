In Puglia è attiva una Usca ogni 45mila abitanti nonostante lo standard previsto per legge di una ogni 50mila residenti. E’ quanto emerge dai dati del dipartimento Salute della Regione, secondo i quali, in particolare, in Puglia, sono 89 le Usca attive. Un numero in forte contrasto con quello degli oltre 49mila positivi, attualmente in cura a casa, per cui le Unità speciali per l’assistenza sono chiamate a fornire supporto a domicilio.

Complessivamente, secondo i dati del dipartimento Salute della Regione, sono impegnati 449 medici, 191 solo nel Barese.

