Sarebbe opportuno evitare di andare all’estero durante le vacanze estive 2021. Parola di Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità che, intervistato da Radio Capital, ha assicurato che già dal mese di giugno, la circolazione del Coronavirus sarà ridotta.

“Per quest’estate sono molto ottimista – ha spiegato Lopalco – Penso che la circolazione virale a giugno si ridurrà e passeremo delle belle vacanze. Però già da ora faccio un appello agli italiani: non prenotate le vacanze all’estero”. L’assessore regionale ha spiegato che, in Italia, siamo ancora in piena terza ondata pandemica e che, malgrado l’ottimismo, non si può negare che la situazione è ancora critica.

Soprattutto per quanto riguarda le scuole, per cui precisa che la decisione di lasciare alle famiglie la libera scelta sulla didattica in presenza o a distanza è stata obbligata: “Ci sono tante famiglie spaventate. Non possiamo ridurre tutto allo slogan “la scuola è sicura” – ha spiegato l’epidemiologo pugliese – Noi abbiamo chiuso da tempo i ristoranti, nonostante l’obbligo di distanziare i tavoli, ricordiamoci che nelle scuole abbiamo le mense aperte, con bambini che passano del tempo insieme. Quando c’è un’aggregazione nel bel mezzo della pandemia questa diventa un’occasione per il virus di circolare”.

