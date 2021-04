Sono state 523 le persone identificate e 72 quelle sanzionate, nella provincia Bat, durante i controlli serrati delle recenti festività pasquali. Attività che ha visto i carabinieri del gruppo di Trani impegnati nella sorveglianza capillare del territorio con l’impiego di pattuglie delle compagnie di Trani, Andria e Barletta.

Circa duecento militari, insieme agli uomini dell’11° Reggimento “Puglia” e al personale della polizia locale, sia in uniforme che in abiti civili, sono stati dispiegati nei diversi centri urbani e sulle principali arterie stradali per scoraggiare e individuale le violazioni della vigente normativa.

E, in effetti, le 72 contravvenzioni sono state elevate proprio per inosservanza della normativa per il contenimento del Covid19 e dei limiti alla mobilità personale. Nell’ambito della stessa attività sono stati sottoposti a controllo della circolazione stradale 382 automezzi e sono state verificate 16 attività commerciali. Nel complesso, inoltre, sono state elevate 35 contravvenzioni per violazione del Codice della strada.

I controlli serrati sul rispetto della normativa anti-Covid hanno permesso ai carabinieri, inoltre, di individuare, quattro giovani che, lo scorso sabato, in pieno centro a Barletta, erano in possesso di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

