È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto ieri a Mola di Bari, dove un uomo di 51 anni, marittimo, con precedenti specifici per reati legati alla droga, è stato raggiunto presso la sua abitazione dai carabinieri della locale stazione.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni vicini che hanno raccontato di un insolito via vai di giovani lungo la strada. Durante la perquisizione dell’appartamento, in effetti, i carabinieri si sono concentrati nella soffitta, dove, a seguito di una lunga ricerca, hanno rinvenuto un panetto con oltre 100 grammi di hashish. Occultati insieme alla droga, anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento. Per l’uomo è scattato l’arresto in regime di domiciliari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.