Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura di Bari sono intervenuti per sedare un’aggressione che si stava perpetrando a Carbonara, ai danni del conducente di un autobus dell’Amtab. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato e controllato la responsabile, una donna nigeriana 26enne già nota alle forze dell’ordine, che è stata poi denunciata per lesioni arrecate ai danni dell’autista 58enne e per la relativa interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la giovane sarebbe salita sul mezzo senza indossare la mascherina e, alla richiesta dell’autista di indossare il dispositivo di protezione, lo avrebbe aggredito schiaffeggiandolo. Coinvolto nell’aggressione anche un passeggero intervenuto in difesa dell’autista del mezzo: anche lui sarebbe stato colpito dagli schiaffi della ragazza. Quest’ultima, poi, secondo le testimonianze, avrebbe preso un estintore dal fondo dell’autobus e lo avrebbe scaraventato fuori dal mezzo, fortunatamente senza colpire altre persone. Il conducente ha bloccato il mezzo e ha chiamato, dunque, le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.