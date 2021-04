E’ stato chiuso al traffico veicolare un tratto della centralissima via Prospero Petroni, a Bari. A renderlo noto è la polizia locale, che precisa che si tratta del tratto di strada compreso tra via Melo e via Nicolò Dall’Arca.

Sul posto sarebbero, infatti, in corso lavori urgenti sulla rete idrica da parte dell’Acquedotto pugliese.

