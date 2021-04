Il sindaco di Bari Antonio Decaro lo aveva annunciato pochi giorni fa, in un video pubblicato sui social in cui si è assunto la responsabilità per i ritardi nell’avvio dei lavori: “Con l’arrivo della primavera e le temperature che si alzano possiamo cominciare i lavori per il nuovo asfalto sulle strade cittadine”.

Da viale Gandhi a via Mitolo, fino a passare per via Carrante, ma anche via Caldarola, l’estramurale Capruzzi e viale Europa. Sono solo alcune delle vie sulle quali prenderanno il via i lavori per nuove pavimentazioni stradali per una cifra totale di 5 milioni di euro.

Ma a distanza di poco tempo arrivano le prime critiche dei residenti di Japigia, con la foto d’anteprima che mostra la soluzione trovata per mettere in sicurezza via Caldarola. “Rifare il manto stradale, tagliando le radici affioranti? No, meglio restringere la carreggiata dimezzando le corsie. Le soluzioni, quelle alla barese maniera”, scrive un cittadino.

