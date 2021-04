Tutto o quasi in 90 minuti, con il pericolo per il Bari di perdere addirittura anche il terzo posto. Il Bari giocherà sabato contro l’Avellino, gara che può garantire il miglior piazzamento per i play off, recuperando quasi tutti gli uomini acciaccati: una vittoria dei pugliesi potrebbe consentire di contendere agli irpini (ora avanti di ben 4 punti) il secondo posto finale. Il tecnico Carrera si prepara a lanciare la coppia d’attacco Cianci-Antenucci, mentre in difesa potrà disporre anche dei rientranti Ciofani (possibile titolare) e Sarzi.

La squadra, dopo la gara in famiglia ieri con la Berretti, oggi ha svolto allenamento di scarico e nel pomeriggio una appendice di studio in sala video. Staff e calciatori si sottoporranno anche ad un nuovo ciclo di tamponi. Domani, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per il ritiro pre-partita. (ANSA).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.