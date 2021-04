È stato colto in flagranza di reato mentre spacciava cocaina in via Crocifisso, a Corato. Così, un uomo di 48 anni, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai poliziotti del locale commissariato e dai militari della sezione Antidroga della squadra mobile di Bari.

Dopo il fermo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose dosi della stessa sostanza stupefacente, per un totale di 12 grammi, oltre alla somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Una volta arrestato e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

