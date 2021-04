È partita ieri la somministrazione dei vaccini contro il Covid19 ai pazienti oncologici ricoverati nel Policlinico di Bari. L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda sanitaria che, sul canale Instagram ufficiale, ha pubblicato un’immagine simbolica del primo giro di somministrazioni direttamente a letto.

“La squadra, composta da medici e infermieri – si legge nel post – sulla base delle indicazioni ricevute dalle unità operative, ha raggiunto i degenti in stanza e ha provveduto, dopo la firma del consenso, alla somministrazione della dose del vaccino”.

E così, sono stati 20 i primi vaccinati tra i pazienti ricoverati nei reparti di Neurochiurgia, Urologia e Chirurgia, affetti da patologie oncologiche che hanno ricevuto la prima dose dell’immunizzante Pfizer-Biontech. Le somministrazioni in corsia proseguiranno nei prossimi giorni per i malati in condizioni critiche e con patologie oncologiche. Negli ambulatori, invece, sono programmate le sedute vaccinali dei soggetti con tumore in attesa di intervento chirurgico e delle persone in chemioterapia in cura al Policlinico di Bari.

