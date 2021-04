“Puglia ultima in Italia per vaccinazioni. La società di statistiche YouTrend ha combinato 5 parametri e la Puglia è impietosamente ultima”: lo dichiara il deputato barese Marcello Gemmato, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Puglia.

“La valutazione – spiega – è stata fatta tenendo presente la percentuale di dosi utilizzate sul totale delle dosi ricevute, a percentuale di ospiti delle RSA vaccinati, la percentuale di soggetti over 80 vaccinati, la percentuale di soggetti nella fascia 70-79 anni vaccinati (peso: 20%); l’accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente.

Alla luce di questo reiteriamo al governo di commissariare per manifesta incapacità il duo Emiliano-Lopalco in tema di gestione della crisi pandemica, così come previsto dall’articolo 120 della nostra Costituzione”.

