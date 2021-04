Nella seduta odierna del senato accademico dell’Uniba è stata resa effettiva la proroga dell’anno accademico 2019/2020, già approvata a livello nazionale nel decreto milleproroghe, attraverso l’approvazione di una ulteriore seduta di Laurea in tutti i dipartimenti, entro il 15 giugno 2021, e di una ulteriore sessione di esami da calendarizzare entro il 25 maggio.

“Dopo aver ottenuto l’approvazione della proroga dell’anno accademico a livello nazionale e aver contribuito, precedentemente, all’approvazione della mozione in cnsu, il nostro obiettivo era concretizzarla anche qui, per venire incontro alle necessità dei tanti studenti e tante studentesse che a causa della pandemia hanno subito rallentamenti di carriera. Una misura importante perché coloro i quali faranno richiesta per laurearsi in Giugno non dovranno pagare le tasse dell’Anno Accademico 2020/2021”, dichiara Alessandro Digregorio, senatore accademico di Link Bari.

“ Si tratta di una vittoria importante per gli studenti e le studentesse dell Università di Bari, per molti ciò che rappresentava un sogno da oggi è realtà. Un provvedimento che ancora una volta conferma la bontà delle nostre proposte e la volontà dell’amministrazione nel venire incontro ai bisogni della comunità studentesca tutta. Si tratta di una tutela importante approntata nei confronti di tutti e tutte che ben si sposa con il percorso di tutela della comunità studentesca messo in campo con le nostre proposte e il favore dell’amministrazione in questo anno di pandemia”, conclude Savino Ingannamorte coordinatore di Link Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.