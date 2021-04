È stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda un uomo di 46 anni di Noci, già noto alle forze dell’ordine, che ieri sera è stato individuato dai militari della locale stazione, impegnati in servizi mirati proprio alla repressione dello spaccio.

Il 46enne era il passeggero di un’autovettura che si aggirava in modo sospetto in una strada cittadina e che è stata fermata dai carabinieri per un controllo. Durante le perquisizioni personali e nella stessa vettura, i militari hanno rinvenuto, proprio dal lato del passeggero, una confezione contenente circa 20 grammi di eroina.

A questo punto, il controllo è stato esteso anche alle rispettive abitazioni dei due, a seguito delle quali, proprio a casa del 46enne, è stato rinvenuto un ulteriore grammo della stessa sostanza nonché materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del comando provinciale di Bari. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

