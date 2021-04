Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale 72, che collega Quasano a Toritto. Proprio in prossimità di quest’ultimo comune, intorno alle 19.30, un uomo di 64 anni si è schiantato con la sua auto contro una casetta di pietra ed è morto sul colpo.

Immediati i soccorsi da parte dell’ambulanza della postazione del San Paolo, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri ora sono al lavoro per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

