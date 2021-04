Addio al principe Filippo, marito della regina Elisabetta. Aveva 99 anni. L’annuncio arriva dall’account twitter della famiglia reale. “E’ con profonda tristezza – si legge – che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo sono in lutto per la perdita”.

Il principe Filippo è morto nel castello di Windsor, dopo essere tornato da una lunga degenza in ospedale. Era stato ricoverato la prima volta al King Edward VII il 16 febbraio, dopo aver avvertito un malore, poi era stato trasferito al St. Barts per esami al cuore e sottoposto a un intervento chirurgico per una condizione cardiaca preesistente. Aveva infine trascorso gli ultimi giorni di convalescenza nuovamente al King Edward’s. Figlio del principe Andrea di Grecia e di Alice di Battenberg, Filippo era nato nell’isola di Corfù il 10 giugno del 1921. Filippo ed Elisabetta hanno avuto quattro figli: il primo, Carlo, nel 1948; Anna, l’unica figlia, nel 1950; Andrea nato nel 1960; Edward nel 1964.

“Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione – ha detto il premier britannico Boris Johnson – e per il suo solido supporto alla regina. Come nazione e come regno ringraziamo la straordinaria e figura e il lavoro” del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo “un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso”.

