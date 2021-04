L’amministrazione comunale rende noto che resta confermata la scelta di chiudere i parchi e i giardini recintati alle ore 18 nei giorni feriali e per l’intera giornata il sabato e la domenica, al fine di limitare il rischio di assembramenti, come stabilito dal Comitato Operativo Comunale. La decisione del sindaco Antonio Decaro è legata ai numeri che purtroppo sono ancora alti seppur in lieve discesa. I parchi sono chiusi dal primo aprile e lo saranno fino a nuove disposizioni.

