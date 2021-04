“Il rugby barese e pugliese piange un altro suo fratello”. Inizia così il post social delle Tigri rugby Bari per ricordare Luigi Giardino. “Oggi ha passato la palla, ci sono persone che giocano a rugby, ci sono rugbisti e poi ci sono quelli che nella loro vita incarnano il rugby e i suoi valori. Luigi era uno di quelli”.

“Sempre pronto al sostegno – si legge nel post della squadra di rugby barese – così come al terzo tempo, disponibile per i compagni di squadra ma comunque aperto con chi della sua squadra non era. Una delle colonne fondanti del Rugby Bari sul campo e fuori, che conosceva il rugby vero già prima dell’esperienza barese e che ha saputo mostrare a molti cosa significa essere uomini e uomini rugbisti”.

