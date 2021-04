Tra loro anche molti ultra 80enni con bastoni e sedie a rotelle, alcuni per ricevere la seconda dose ma alcuni anche ancora in attesa della prima somministrazione, non ancora ricevuta perché inizialmente prevista a domicilio e poi, visti i lunghi tempi dell’organizzazione per le vaccinazioni domiciliari, modificata con quella in un punto vaccini della Asl. A questi si sono aggiunte alcune categorie di pazienti fragili e superfragili, over 16 con diabete Tipo 1 e i loro caregivers, ragazzi down e pazienti oncologici. Tutti hanno dovuto fare una doppia coda, una all’ingresso monumentale della Fiera per verificare la prenotazione e un’altra davanti all’hub per prendere il numero, registrarsi e attendere di essere chiamati per la somministrazione.