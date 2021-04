“La povertà aumenta, la crisi è devastante”. E’ quanto scrive Don Angelo Cassano sui social in merito alla situazione dettata dall’ombra dell’emergenza sanitaria che vede sempre più cittadini in grave difficoltà. A prova di ciò la foto condivisa da Don Angelo in cui, oltre i cancelli della parrocchia San Sabino, in attesa per ricevere viveri, questa mattina si è creata una lunga fila di persone.

Uno scenario allarmante che ricorda quello di novembre dell’anno scorso, in cui, da 40 persone, nel giro di poco tempo si era passati a più di 100, di cui famiglie, stranieri e quelli che, lo stesso Don Angelo, aveva definito i “nuovi poveri”, ovvero tutte le persone che, con il prolungarsi dell’emergenza e delle chiusure, con l’assenza di lavoro e ristori, non riescono più ad arrivare a fine mese.

Foto Facebook

