Aveva solo 29 anni Ciccio Marrone, telecronista del Bitonto calcio: è morto per Covid all’ospedale San Paolo. Ciccio Marrone è una delle più giovani vittime in Puglia del coronavirus. Risultato positivo al Covid a metà marzo, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato in ospedale. “Ciao Ciccio – scrive il Bitonto calcio – sarai sempre la voce neroverde. na tragedia immane colpisce il Bitonto ed il suo Ufficio Stampa. Ci lascia a soli 29 anni Ciccio Marrone, il telecronista e la voce ufficiale dei neroverdi. Addio, leone!”