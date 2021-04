Ieri l’interlocuzione col governo Draghi, questa mattina l’annuncio a Radio 24. Il presidente Anci Antonio Decaro ha confermato che come lo scorso anno i ristoratori penalizzati dalle chiusure Covid saranno esentati dal pagamento di due tasse comunali.

“Ci sembrava assurdo far pagare chi è in difficoltà in questo periodo Covid – ha spiegato questa mattina il sindaco di Bari – e in accordo col governo vogliamo evitare le tasse sui rifiuti o la tassa su occupazione suolo pubblico, come facemmo un anno fa per dare possibilità ai ristoratori di ripartire”.

Con un commento anche sulla campagna vaccinale in città: “Ci sono tanti problemi, adesso si stanno utilizzando palazzetti dello sport e auditorium, da due giorni lo dicono i cittadini l’impegno dei medici di base è stato più capillare”, conclude Decaro.

