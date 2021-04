L’Agenzia regionale Pugliapromozione é al lavoro per ultimare le procedure di erogazione degli aiuti alle 897 imprese della cultura e del turismo, danneggiate dalle chiusure per l’emergenza Covid, ammesse al finanziamento per un impegno totale di circa 18 milioni di euro.

A 754 imprese, pari all’84%, sono state già accreditate le sovvenzioni assegnate, mentre le ultime 143 saranno liquidate nei prossimi giorni. Le sovvenzioni, fino all’importo di 80 mila euro, potevano essere richieste dagli operatori che avevano subito e dichiarato durante la prima fase della pandemia (febbraio/agosto 2020) perdite di fatturato superiori al 30%, grazie agli avvisi «Custodiamo il turismo e Custodiamo la Cultura in Puglia» nell’ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19».

Da ottobre 2020 a febbraio 2021 sono pervenute 1.905 istanze da parte di 1.084 imprese, prevalentemente agenzie di viaggio e hotel, affittacamere, b&b e tour operator nel settore del turismo, fotografi, attività di proiezione cinematografica e di organizzazione di convegni e fiere in quello della cultura. Saranno pubblicati a breve nuovi avvisi che consentiranno l’erogazione di una seconda tranche di sovvenzioni alle filiere della cultura e del turismo, sulla base dell’indirizzo approvato dalla Giunta regionale con delibera del 15 febbraio 2021, con ulteriori risorse per circa 32 milioni di euro.

