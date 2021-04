In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 253 i poliziotti delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani contagiati dal Covid. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Questura di Bari nel bilancio stilato in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia, che avrà luogo domani. In particolare, dei 253 poliziotti contagiati, 58 sono attualmente positivi, 699 sono quelli finiti in isolamento fiduciario.

In un anno, i tamponi effettuati sul personale dipendente della Questura del capoluogo, sono stati quasi 3mila. In data 8 aprile invece, sono state somministrate 2.374 dosi, da medici e infermieri dell’ufficio sanitario della Questura di Bari, a Polizia di Stato, di cui 1.468 vaccinati), dipendenti della Prefettura di Bari (138) e Vigili del Fuoco della provincia (511).

