“Il campo di Tulipani di Puglia non c’è più. Stanotte la gelata lo ha distrutto. Piango da un’ora nel campo ma devo arrendermi con un cuore pieno di gratitudine per ciò che questo campo ha rappresentato per tantissime persone”. La delusione ha preso il sopravvento per Giuseppe Savino, un giovane agricoltore foggiano che, nei mesi scorsi, ha deciso di piantare 50mila tulipani nel suo terreno. Purtroppo però le temperature vicino allo zero della scorsa notte hanno intaccato i fiori.

Nelle scorse settimane dalla Puglia si era diffusa una raccolta fondi per donare 10mila tulipani a 100 ospedali italiani. Una coltura unica, sperimentale, per la prima volta nella regione. “Domenica avremmo aperto, lunedì sarebbero partiti tulipani per altri Ospedali. Spero che ogni fiore sia fiorito nei vostri cuori. È dura la sera prima ringraziare per la bellezza e il giorno dopo non ritrovarsi più nulla. Benedico ogni cosa, anche questo momento nonostante sia molto duro da accettare. Statemi vicino, devo ritrovare le forze”, conclude.

