Intervento venerdì sera degli agenti della polizia locale in via Suppa, a Bari, dove un uomo senza fissa dimora ha aggredito senza motivazione donne e bambini che passavano per la strada.

L’uomo alla richiesta degli agenti delle generalità li ha aggredito; uno degli agenti intervenuti ha riportato lievi lesioni con una prognosi di 4 giorni. L’uomo è stato denunciato.

