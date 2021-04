«La Polizia di Stato costituisce da sempre un importante punto di riferimento per la popolazione e il motto, che caratterizza la celebrazione dell’anniversario della sua fondazione, ‘Esserci semprè è la migliore testimonianza dell’impegno che ogni giorno tutte le donne e gli uomini di questa Istituzione profondono in favore della collettività della città di Bari e della sua area metropolitana». Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in un messaggio rivolto al questore del capoluogo pugliese, in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia.

«Anche questo 169ø compleanno, a causa delle norme per contenere il contagio da coronavirus – dice Decaro – , sarà celebrato in uno scenario tutt’altro che di festa. Per questo – conclude il sindaco – affido a questo messaggio diretto a lei e, tramite lei, a tutto il personale della Polizia di Stato, il saluto e i sentimenti di gratitudine della comunità barese per l’opera svolta a presidio della libertà, della sicurezza e della legalità».



