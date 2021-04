I soggetti fragili? L’attesa per il vaccino Covid sembra senza fine. Mentre in queste ore sia al Policlinico sia all’Oncologico stanno vaccinando tutti i pazienti in cura nei due ospedali, c’è quella fascia di persone, con patologie, per le quali nessuno sa dare risposte concrete, o meglio certezze. Tanto che alla fine in molti hanno deciso di iscriversi (lì dove era possibile) per fascia di età e non più seguendo la corsia “preferenziale” che tanto preferenziale non è, della fragilità.