Dopo tre settimane di zona rossa a Bari i contagi Covid iniziano a scendere costantemente, come dimostrano i dati del report del Comune aggiornato all’8 aprile: le persone isolate in città sono 5.173 (-470 nelle ultime 48 ore), mentre quelle positivi scendono a 3.879 (-396 rispetto al bollettino del 6 aprile). Molto alta la cifra che riguarda i cittadini usciti dalla quarantena o guariti che raggiunge quota 1.057 in un giorno, in contemporanea però altri 599 baresi sono entrati in isolamento. Le famiglie con almeno un componente affetto da Covid o a rischio contagio sono 9.579 (-646 rispetto al 6 aprile).

Fa ben sperare anche il dato dell’incidenza (il numero di contagi ogni 100mila abitanti) che consente di monitorare uniformemente il grado di diffusione della pandemia: la soglia limite voluta dal governo Draghi è 250, ma entrambe le province pugliesi sono oltre dall’inizio della terza ondata. La città metropolitana di Bari è attualmente a 285 (aggiornamento Gimbe del 9 aprile) in costante discesa dal picco dello scorso 24 marzo (410).

Tutti i dati sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare e sono al netto dei ricoveri ospedalieri sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia sui casi del giorno precedente. (immagine in basso)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.