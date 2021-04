In materia di controlli Covid19, nella mattinata di oggi, a Bari, sanzionati due pubblici esercizi in centro città perché somministravano in violazione del divieto previsto per la “zona rossa”, oltre a 5 conducenti sorpresi alla guida senza motivazione per lo spostamento.

