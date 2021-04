Su 13.461 test per l’infezione da Covid-19 oggi in Puglia sono stati registrati 1.804 casi positivi (13,4%): 530 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 379 in provincia di Foggia, 213 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Leggero calo dei ricoveri, sono 2.230 i pazienti in ospedale.

Sono stati registrati 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test; sono 152.439 sono i pazienti guariti; 51.558 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171.

