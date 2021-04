E’ in lieve calo ma resta ancora alta la pressione sugli ospedali pugliesi: l’occupazione dei posti letto Covid in area “Medica”, cioè nei reparti di Malattie infettive e pneumologia, secondo il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, è del 53% dei posti, 13 punti percentuali oltre la soglia critica ma un punto in meno rispetto a due giorni fa. Nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è al 44%, 14 punti oltre il limite del 30% fissato dal ministero della Salute, ma due punti in meno rispetto a giovedì.

