Rossana Di Bello, ex sindaco di Taranto, è deceduta questa mattina per Covid. Era ricoverata da giorni all’ospedale Moscati di Taranto in rianimazione, aveva 65 anni. Fu eletta sindaco di Taranto nel 2000 con Forza Italia, come primo sindaco donna della città pugliese. Rieletta nel 2005 per un secondo mandato, si dimise un anno per una vicenda giudiziaria da cui fu assolta.

“Un’altra persona a noi cara, un’altra amica di Forza Italia Taranto che ci lascia prima del tempo per colpa di questo maledetto virus: la scomparsa di Rossana Di Bello ci lascia senza parole e in un mare di dolore. Siamo sentitamente vicini alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e alla comunità ionica. Ciao Rossana”. Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome di tutto il partito pugliese.

