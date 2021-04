Sono ancora troppo piccoli per sopravvivere senza la presenza costate della mamma. Per questo i volontari di Anpana di Terlizzi (Bari) hanno deciso di soccorrere due cuccioli di lepre per monitorare il loro stato di salute, nutrirli e poi lasciarli liberi nelle campagne da cui provengono.

Come raccontano i protagonisti che tutelano quotidianamente gli animali, “queste graziose lepri, di piccolissima età – scrivono – sono rimaste senza mamma, in quanto travolta da un mezzo agricolo. Ora sono nell’osservatorio di Bitetto nelle mani di esperti veterinari. Gli auguriamo che ritornino presto in libertà”, concludono sui social.

