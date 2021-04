Manifestazione oggi a Roma per chiedere al Governo la riapertura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Anche da Bari è partita una delegazione facente parte dei coordinamenti “Priorità alla scuola” e “La scuola che vogliamo”. La richiesta delle famiglie è quella di sospendere la dad anche per le superiori e per le ultime classi delle medie, indipendentemente dalla classificazione delle zone. “Chiediamo – spiegano i manifestanti – il rispetto della Costituzione italiana e della crescita didattica, sociale e umana dei nostri figli, futuro del Paese”.

In Puglia, ricordiamo, il governatore Michele Emiliano ha lasciato, con una ordinanza, la possibilità di scelta per la did per le scuole primarie e secondarie. Una decisione che è stata duramente contestata dai movimenti anti dad, ma apprezzata invece dalle famiglie che non se la sentivano di rimandare i figli a scuola, per paura dei contagi ancora elevati. Una ordinanza che il Governo ha intenzione di impugnare.

(foto Facebook)

