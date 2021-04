A Bari sono 332 i ricoverati Covid, pazienti che non hanno potuto più gestire la malattia a domicilio per le difficoltà respiratorie e la febbre alta e hanno chiesto aiuto alle strutture allestite nel Policlinico e in Fiera del Levante.

“Un numero molto grande – ha detto ieri il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore – per fortuna grazie all’hub Covid riusciamo seppur tra le difficoltà ad assistere tutti, senza padiglione sarebbe stato difficile”, conclude Migliore.

Sui 332 ricoverati per il virus, in Fiera in 77 sono ospedalizzati nel reparto di semi intensiva, mentre i 56 casi più gravi sono in rianimazione (quasi il 40% di chi nel capoluogo pugliese necessita assistenza ospedaliera per il coronavirus). Nel Policlinico invece i cittadini in terapia intensiva sono 32.

