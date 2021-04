Domani potranno presentarsi nei punti vaccinali della Asl di Bari sia coloro che hanno già la prenotazione sia i 79enni senza prenotazione. Ogni giorno la Regione Puglia aprirà alle varie fasce di età (tra i 79 e i 60 anni).

Per evitare sovrafflusso per la giornata di lunedi 12 aprile verranno vaccinati però solo negli hub della Puglia tutti i cittadini pugliesi senza fragilità di 79 anni (nati nel 1942). Martedi 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (nati nel 1943). Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione. Si prega pertanto i cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate a non presentarsi presso gli hub vaccinali e ad attendere lo sblocco della loro annualità.

Sono sbloccate progressivamente da domani le adesioni sulla piattaforma “La Puglia ti vaccina” per le vaccinazioni per la fascia 69-60 anni. Domani si aprono le adesioni per chi è nato dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 1953.

ELENCO HUB ASL BARI

BARI

Palacarrassi – via Filippo Turati Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 14.30 – 18.30

Fiera del Levante – Lungomare Starita, Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

Palazzetto dello sport Valenzano – via Giosuè Carducci – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

Palalivatino Capurso – via Vicinale Pezza del Manco Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart 09.00-13.00 / Giov 14.30 – 18.30

Palazzetto dello sport Triggiano – via Ferrari – Lun – Mer – Ven – Sab 09.00-13.00 14.30 – 18.30 / Mart e Giov 09.00-13.00

MOLFETTA

Palacozzoli – via Salvo d’Acquisto – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart 08.30-14.00

BITONTO

Scuola media Rutigliano – via Prof. Moschetta 13 – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00

ALTAMURA

Palazzetto dello sport – via Manzoni – Lun – Mer – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00 / Ven 15.00 – 19.00

GRAVINA IN PUGLIA

Padiglione area Fiera San Giorgio – via Spinazzola – Lun – Mer – Gio -Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Ven 15.00 – 19.00

RUVO DI PUGLIA

Palazzetto dello Sport – via A. Volta – Mar – Giov – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00

GRUMO APPULA

Scuola media Santi medici – via S. Medici – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 08.30-14.00

CORATO

Palestra scuola De Gasperi – via Lago Di Viti – Mer – Ven – Sab 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart 08.30-14.00

MONOPOLI

Palazzetto dello Sport – via B. Croce – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

ALBEROBELLO

Centro Polivalente – via Confine – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

MOLA DI BARI

Palazzetto dello sport – via della Pace – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 08.30-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

SAMMICHELE DI BARI

Palazzetto dello Sport – via M. Buonarroti – Merc – Ven – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00

ACQUAVIVA DELLE FONTI

Palazzetto dello Sport – via Saragat – Mar – Giov – Sab 09.00 – 14.00 15.00 – 19.00

PUTIGNANO

San Michele in Monte Laureto – ex strada Statale Putignano, 8 – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

POLIGNANO A MARE

Tensostruttura Pala Gino d’Aprile – via Conversano – Lun – Mer – Ven – Sab – Dom 09.00-14.00 15.00 – 19.00 / Mart e Giov 09.00-14.00

