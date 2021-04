Incessanti controlli anti Covid nella serata di sabato e nella notte appena trascorsa. Ispezionata e sanzionata dal nucleo annona/ commercio della polizia locale, una pizzeria a Poggiofranco ove si servivano alimenti e bevande alla clientela seduta ai tavoli. Sanzionati 6 clienti ed il titolare dell’attività per un totale di 2.400 euro.

Alle 23, 00, in pieno coprifuoco, a seguito di una segnalazione per disturbo alla quiete pubblica giunta in centrale operativa da alcuni residenti, verbalizzati 10 giovani ( tutti maggiorenni) che avevano organizzato una festa all’interno di un B&B nel quartiere Murat. Alla comitiva, giunta da fuori città, sanzioni per un totale di 4.000 euro. Verbali anche ad alcuni cittadini in giro, a tarda ora, in zona stazione senza utilizzare dispositivi di protezione individuale. I controlli continueranno anche oggi.

