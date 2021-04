Uno degli effetti collaterali secondari delle chiusure delle attività commerciali serali riguarda anche l’assenza di monitoraggio da parte dei ristoratori, che prima della pandemia Covid oltre a offrire drink e bontà culinarie contribuivano a garantire un occhio constante per la sicurezza della propria zona.

Dal centro storico arriva l’ennesima segnalazione dell’associazione “We are in Bari Vecchia”. “Ecco lo stato di degrado e abbandono – scrivono -. Con bande di ragazzini che senza alcun controllo continuano a vandalizzare parte dell’arredo urbano e delle strutture esterne delle attività già pesantemente colpite delle chiusure prolungate . Un progetto di rilancio appena sarà possibile passa necessariamente da un programma di cura marketing e riaccreditamento del territorio, soprattutto del centro storico che ne rappresenta la sua anima”, conclude l’associazione “We are in Bari Vecchia”.

