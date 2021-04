La nuova ordinanza di Emiliano sulla scuola. Le polemiche sull’ospedale in Fiera. La Puglia per la quarta settimana consecutiva in zona rossa. La protesta degli ambulanti. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 4 aprile. Nuova ordinanza del presidente Michele Emiliano: ok alla scelta della did per le famiglie

Lunedì 5 aprile. Contagi elevati in Puglia. Colpiti anche bimbi da 0 a 2 anni

Martedì 6 aprile. Ambulanti esasperati: corteo di protesta in città

Mercoledì 7 aprile. Ospedale in Fiera al collasso: protestano i medici

Giovedì 8 aprile. Il Governo Draghi pronto ad impugnare l’ordinanza di Emiliano sulla scuola

Venerdì 9 aprile. La Puglia resta in zona rossa

Sabato 10 aprile. Protesta per la sospensione dei tirocini in università nonostante i vaccini

