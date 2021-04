La Regione Puglia ha erogato in favore del Comune di Bari la somma destinata al pagamento dei contributi per i beneficiari del contributo per il canone di locazione. In seguito all’emergenza sanitaria, va specificato, per far fronte alle diverse problematiche che hanno investito i cittadini, il Comune di Bari ha cercato di andare incontro a chi non avesse l’opportunità economica di procedere con i pagamenti.

La somma, che ammonta a 149.802 euro, sarà liquidata a partire dalla prossima settimana. Attualmente, precisano dal Comune, è in corso l’esame dei ricorsi presentati al fine di valutare l’eventuale ammissione di ulteriori beneficiari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.