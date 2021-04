“Questa mattina sono partiti finalmente i lavori di cantierizzazione per la realizzazione di rotatorie importanti nel nostro territorio”. Lo annuncia Nicola Schingaro, il presidente del Municipio 3 di Bari con il cantiere che interesserà tre punti nevralgici della viabilità urbana tra il quartiere San Paolo e Stanic negli incroci tra via Bruno Buozzi e Strada Glomerelli e tra Via Bruno Buozzi e Viale Europa.

“Finalmente questo tratto di strada non sarà più solo un’arteria di ingresso in città, ma una vera strada di quartiere, più bella e sicura”, ha commentato il sindaco Antonio Decaro sui social nel corso di una diretta. “È noto – aggiunge Schingaro – che una rotatoria in sé costituisca ancora una delle più interessanti e moderne tipologie di intersezione fra le infrastrutture stradali. E in questo caso specifico, questi tipi di incroci saranno realizzati in un contesto a metà strada tra l’urbano e l’extraurbano, lungo la strada principale, via Bruno Buozzi, che nel contempo fiancheggia ed attraversa da sempre Stanic e Villaggio del Lavoratore”.

“Tra i lavori, sono anche previsti il rifacimento del manto stradale (includendo annessi marciapiedi e stalli), un nuovo impianto di illuminazione pubblica, nuovi alberi, oltre che il recupero di una quercia secolare presente proprio in prossimità dell’incrocio con la via Glomerelli. In definitiva, questa serie di interventi contribuirà concretamente, non solo a migliorare la viabilità in questo lembo di territorio, ma anche e soprattutto a rivalorizzare due dei quartieri periferici appartenenti al nostro Municipio”, conclude Schingaro.

