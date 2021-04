La segnalazione è giunta, poco fa, alla nostra redazione. Siamo a Bari nelle vie del centro che costeggiano il teatro Petruzzelli e dove un’auto in sosta è stata vandalizzata da ignoti. Il suo proprietario ha immortalato le condizioni in cui ha ritrovato, infatti, la sua vettura parcheggiata di fianco al marciapiede: il finestrino dal lato del passeggero in frantumi e un’infinità di pezzi di vetro tra l’interno dell’abitacolo e l’asfalto.

Non è chiaro se dall’auto in sosta sia stato rubato qualcosa, ma l’episodio giunge a pochi giorni dalla serie di atti vandalici che aveva colpito numerose auto in sosta lungo la centralissima arteria di corso Italia e che, in quel caso, aveva riguardato gli specchietti delle vetture.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.