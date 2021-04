“Aprire per non morire”. È questo lo slogan con cui Confcommercio Bari-Bat e le sigle sindacali Fivag Cisl e Fiva Confcommercio hanno organizzato un nuovo sit in nel mercato di via Vaccarella, nel quartiere Carbonara di Bari. Appuntamento alle ore 9 e fino alle 14 per una manifestazione in cui i rappresentanti del comparto dei lavoratori autonomi del piccolo commercio, in particolare coloro che si occupano della vendita ambulante non alimentare, posizioneranno i propri furgoni senza però esporre la merce.

Un modo, questo, per chiedere attenzione e protestare contro quella che loro stessi definiscono “discriminazione lavorativa da Dpcm”. Gli ambulanti lamentano, infatti, la mancata o insufficiente erogazione di ristori e sostegni da parte del governo a seguito dello stop alle attività a causa delle restrizioni da “zona rossa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.