È stato individuato dagli agenti del reparto operativo di Polizia ferroviaria mentre si trovava nella stazione di Bari centrale in compagnia di un altro individuo al quale, il giorno prima, erano stati sequestrati droga e soldi. Così, un giovane di soli 20 anni originario della Costa d’Avorio è stato fermato e trovato in possesso di una banconota da 100 euro contraffatta.

Così, gli agenti della Polfer hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo, dove sono stati trovati 1.360 euro in contanti, di cui non ha saputo dare spiegazione, tenuto conto che non svolge alcuna attività lavorativa. Insieme ai soldi, anche diverse ricevute di versamento di somme consistenti di denaro su alcuni conti correnti.

Al termine dell’attività, il denaro, la banconota contraffatta e il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per riciclaggio e detenzione, ai fini della spendita, di banconota falsa.

In totale, nell’ultima settimana sono state 3.578 le persone dalla Polizia ferroviaria di Puglia Basilicata e Molise nelle stazioni e all’interno dei treni: di queste, 4 risultano ora indagate.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.