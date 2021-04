Anche quest’anno il Fratino è tornato a nidificare sulla costa di Bari, nel tratto compreso tra il canale Valenzano e il camping di San Giorgio, dove alcune uova si sono già schiuse. Ad annunciarlo, tramite il suo profilo Facebook, è Pietro Petruzzelli, assessore all’Ambiente del Comune di Bari che pubblica degli scatti in cui sono ben visibili i piccoli.

“Guardate i pulli appena nati quanto sono belli! Quella del fratino è una storia che mi emoziona sempre tanto – scrive Petruzzelli, che ricorda – La sua presenza sul quel tratto di costa oltre ad essere conferma di ottima qualità dell’ambiente, ci ricorda sempre l’importanza di rispettare la natura e ciò che ci circonda. Non per niente il vero pericolo per il fratino e le sue uova è rappresentato dall’uomo e dagli altri animali”, spiega.

Per questo motivo l’amministrazione provvederà a transennare la zona, grazie alla collaborazione con l’associazione LitorAli: “Lo facciamo per evitare che chi viene qui con il proprio cane possa involontariamente schiacciare le uova e arrecare un danno alla colonia di fratini. Se vedete delle transenne rispettatele perché non stanno lì per caso. La natura è meravigliosa, rispettiamola!”, conclude Petruzzelli.

