La Space Economy e la politica industriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sarà il tema del settimo appuntamento con il Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienze Aerospaziale del Politecnico di Bari e il programma di incontri quindicinali dal titolo “Rediscovering the Space – challenges and opportunities in the aerospace, research and business sectors”. Appuntamento martedì 13 aprile alle ore 17 sul canale Youtube del Poliba con il relatore Luca del Monte, direttore della divisione di Politica Industriale e PMI dell’Agenzia Spaziale Europea.

Il seminario discuterà le principali caratteristiche della space economy, sia a livello europeo sia a livello globale, attraverso la presentazione e discussione di dati e informazioni che permetteranno di tracciarne le principali dinamiche e traiettorie di sviluppo, anche alla luce della recente crisi pandemica e dei suoi impatti. Particolare attenzione verrà prestata alle politiche industriali dell’Agenzia Spaziale Europea e al suo ruolo nel sostenere la competitività del comparto europeo nei mercati globali. A tale proposito, verranno discussi e analizzati i principali strumenti, modelli e metriche adottate dall’ESA per supportare le suddette politiche e iniziative strategiche.

Il seminario con Luca del Monte sarà trasmesso martedì, 13 aprile alle 17 sul canale Youtube del Poliba e attraverso il link http://bit.ly/RediscoveringTheSpace_april_13. Coordinatore, il professor Marco Donato de Tullio, mentre a moderare l’incontro sarà i professor Antonio Messeni Petruzzelli.

