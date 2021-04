Un allarme sulla tutela ambientale è stato lanciato dai volontari di Retake Bari. Che segnalano la discarica a cielo aperto tra gli ulivi a poca distanza dalla zona residenziale del quartiere Poggiofranco, esattamente tra le vie Luigi Ranieri, via Mitolo e via Camillo Rosalba. “ Il pericolo di roghi tossici illegali è concreto”, commentano i volontari.

Il video in basso mostra la lunga distesa di sacchetti, una immagine da incubo per chi vuole tutelare l’ambiente urbano dal degrado: Dovrebbe essere la nostra cintura verde, la zona in prossimità degli ipogei, il luogo dove immaginare il bosco urbano. Purtroppo su questi fondi privati succede l’inimmaginabile”, conclude Retake.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.