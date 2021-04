“La gestione della pandemia e della campagna vaccinale da parte dell’assessore Pierluigi Lopalco ha determinato, nei fatti, la permanenza della Puglia in zona rossa con danni incalcolabili all’economia regionale e alla resistenza psicologica dei cittadini. E’ venuto il momento di dire basta”: lo dichiara il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale pugliese annunciando il deposito di una mozione per chiedere le dimissioni di Lopalco.

“La Puglia – sostiene Fi – è tra le ultime Regioni d’Italia per numero di tamponi effettuati perché l’ineffabile Lopalco sostiene la teoria della “tamponite” tanto da far saltare in Puglia ogni tentativo di tracciamento del contagio. Poi, si è allenato nell’inefficienza con le Usca, che avrebbero dovuto garantire l’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare: peccato, però, che nonostante i milioni e milioni di euro spesi, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale siano decollate tardissimo, con migliaia di pazienti abbandonati a casa. E ancora: il “capolavoro” dell’ospedale della Fiera del Levante. Costi lievitati, carenza di personale, disorganizzazione”. ANSA

